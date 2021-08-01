الفتح يعلن عن استجواب رئيس الوزراء

2021/08/01 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الفتح النيابية، الاحد، عن جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان، مؤكدة بان العمل على الاستجواب مستمر ولم ينته.

وقال النائب عن الفتح محمد كامل حنون في تصريح لـ NRT عربية، (1 آب 2021)، ان "الحراك النيابي جمع الكثير من التواقيع من نواب الكتل السياسية المختلفة لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وان هذه الخطوة بدأت منذ عدة شهور"، مؤكدا "العمل على استجواب الكاظمي مستمر ولم ينته، وسيحدد بعد استئناف جلسات المجلس في الفترة المقبلة".

واضاف حنون، ان "رئاسة مجلس الوزراء تعهدت بالحضور شهريا الى مجلس النواب ولم نلمس الى الان اي ايفاء بتعهده"، لافتا الى ان "هناك الكثير من ملفات على إثرها سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان، أبرزها توتر الاوضاع الأمنية وتسويف ملف إخراج القوات الأميركية من البلاد وملف الخدمات والكهرباء".

واوضح، ان "كتلة الفتح كشف عن الامر لكي يكون الشعب على بينة بما تعمله الحكومة حاليا".

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