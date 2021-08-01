2021/08/01 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الحد، القبض على اربعة اشخاص تسللوا من سوريا الى غربي نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ (إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) وباستخدام الكاميرات الحرارية شوهد وجود تحرك لعدة اشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى، قامت مفارز شعبة الاستخبارات اعلاه وباسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم للاشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم القاء القبض عليهم حيث تبين انهم اربعة اشخاص من حملة الجنسية السورية".

واضاف، انه "تم تسليم المقبوض عليهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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