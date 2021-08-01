السعودية تفرض على الطلبة من عمر 12 فما فوق الحصول على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي

2021/08/01 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن على جميع الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" كشرط لبدء العام الدراسي الجديد من أجل "حمايتهم، وحماية أسرهم"، وفقًا لبيان صحفي نُشر الأحد.

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