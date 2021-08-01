كلف 2.8 مليون دولار.. أحدث معلم سياحي في لندن عبارة عن كومة من التراب

2021/08/01 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنّف معلم The Marble Arch Mound، الذي افتُتح في 26 يوليو/تموز في لندن، على أنه أسوأ موقع في عاصمة المملكة المتحدة.ويُفترض أن يكون المعلم مساحة مورقة تتزين بالأشجار والأعشاب المنبثقة من جوانبه، ولكنه عبارة عن كومة من التراب.

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