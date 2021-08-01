الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة سوريين غربي نينوى

2021/08/01 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على اربعة اشخاص تسللوا من سوريا ‏الى غربي نينوى.‏ وذكرت خلية الاعلام الأمني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استمراراً لمهامها […]

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