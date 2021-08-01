بغداد: حريق يلتهم أطفال ضابط كبير في وزارة الدفاع العراقية (صور)

2021/08/01 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أودى حريق اندلع داخل منزل أحد الضباط الكبار في وزارة الدفاع، الأحد، بحياة 4 أطفال حوصروا بين النيران.

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وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 اب 2021)، أن "حادث حريق اندلع داخل دار في منطقة الغزالية ادى الى وفاة 4 اطفال، بسبب خروج الام وايصادها للابواب".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع حاولت كسر الاقفال والدخول من اجل انقاذ الاطفال لكن الامر استغرق بعض الوقت، ما ادى الى وفاة 3 اطفال داخل الدار".

وتابع البيان أنه "تم انقاذ الطفل الرابع ونقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة متاثرا بجروحه البليغة نتيجة الحريق".

وأكد بيان المديرية أن "المنزل يعود لضابط برتبة عقيد في وزارة الدفاع".

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