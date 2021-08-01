النفط تعلن احصائية مبيعاتها لشهر تموز

2021/08/01 | 14:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و(359) برميلا.

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