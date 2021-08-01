2021/08/01 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



توجيه من محافظ كركوك بشأن راية العلم العراقي المركز الخبري الوطني.

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