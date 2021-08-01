الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه لإقليم كوردستان

2021/08/01 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث الذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.وذكر بيان عن مكتب بارزاني أنه “في مستهل اللقاء، أثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية”.واوضح ان “سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، وجه شكره وتقديره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها وعلى ما قدمته من تسهيلات لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإقليم كوردستان”.وتابع “كذلك تطرق الجانبان إلى الوضع العام في العراق، ولا سيما الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة”.

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