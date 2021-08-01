تحذير من انهيار القطاع الصحي في كركوك

2021/08/01 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير الصحة العامة في كركوك الدكتور صباح نامق، من ان الاوضاع بشان فايروس كورونا تسير في اتجاه خطر في محافظة كركوك وان مستشفى الشفاء الخاص بكورونا في كركوك مليئة بالمصابين.واشار الى انه تم وضع مستشفى الصناعة كاحتياط للمصابين، الا انه ايضا امتلا بالمصابين بالفايروس وسنضطر الى استخدام المستشفيات الاخرى لمعالجة المصابين.واضاف نامق، ان الوضع اذا ما سار بهذا الاتجاه، فان القطاع الصحي في كركوك سينهار وان السبب يعود الى عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية. واوضح، انه خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 520 حالة اصابة بكورونا في مدينة كركوك وتماثل 293 شخصا للشفاء ووفاة 3 اشخاص.وكشف الدكتور صباح نامق، ان حملة التطعيم ضد كورونا مستمرة في كركوك وان 70 الف شخص تلقوا جرعتين من اللقاح و30 الفا تلقوا الجرعة الاولى.PUKmedia محمد احمد/ كركوك‌

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