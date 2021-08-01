تنفيذ قرار قوباد طالباني في مطار السليمانية الدولي

2021/08/01 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تطبيق قرار نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني في مطار السليمانية الدولي ايضا، الهدف من القرار مصادرة الاسلحة غير القانونية والسيارات غير المسجلة (بدون اولايات) والمظللة واعتقال المخالفين.وقالت ادارة مطار السليمانية الدولي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاحد، 1/8/2021، انه بهدف تنفيذ قرارات نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني بشان مصادرة الاسلحة غير القانوية والسيارات غير المسجلة وذات الزجاج المظلل واعتقال المخالفين، قامت قوات الاسايش والشرطة وشرطة المرور التابعة للمديريات والمراكز داخل المطار عن طريق وضع مفرزة خاصة في معبر مطار السليمانية الدولي، لمحاسبة المخالفين لتلك القرارات.PUKmedia اعلام مطار السليمانية الدولي

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