ثبوت إصابة 6 ركاب بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

2021/08/01 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خط الرحلات البحرية "رويال كاريبيان" يوم الجمعة ثبوت إصابة ستة ضيوف بمرض "كوفيد-19" على متن سفينتها "Adventure of the Seas".

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