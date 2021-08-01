مستشفى الجملة العصبية تسجل نحو 15 ألف حادثة إصابة في 6 أشهر

2021/08/01 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مستشفى الجملة العصبية، السبت، تسجيل اكثر من 15 ألف حادثة إصابة خلال النصف الأول من العام الجاري.

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وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفيى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آب 2021)، إن "مستشفى الجملة العصبية تستقبل وعلى مدار الساعة الحالات المرضية الطارئة لإصابات الدماغ والحبل الشوكي فضلا عن استقبال الحالات المرضية الباردة في الاستشاريات".

وأضاف الدلفي ان "المستشفى استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 14570 حالة مرضية بينها 8900 حالة مرضية راجعت الاستشارية فيما استقبلت الطوارئ 5670 حالة مرضية".

وأوضح ان "من بين الحالات الطارئة بالدماغ والحبل الشوكي التي استقبلتها المستشفى 918 حالة من الحوادث المرورية للسيارات والدرجات والتكتك ونحو 1773 حالة سقوط من مرتفع و 50 حالة إصابة بطلق ناري جراء الرمي العشوائي".

ولفت الى ان "المستشفى اجرت خلال نصف عام 1080 عملية جراحية بالدماغ والحبل الشوكي بينها عمليات نادرة ومعقدة ونزف بالدماغ وإخراج رصاصات بالدماغ ورفع اورام وفتح تضيق فقرات".

وأفاد الدلفي ان "كوادر المستشفى تمكنوا من اجراء 9461 فحص رنين و 17928 فحص مفراس و1884 جلسة علاج طبيعي فضلا عن اجراء4100 فحص اشعة، فيما اجرت كوادر المختبر 174104 فحص مختبري لمختلف التحليلات المرضية".

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