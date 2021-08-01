تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا في النجف

2021/08/01 | 15:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الت24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم إجراء 1571 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 399 اصابة فيما بلغت حالات الشفاء خلال المدة المذكورة 477 حالة، وقابل ذلك وفاة 18 مصاباً بالفيروس”.وأضافت، أن “من […]

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