2021/08/01 | 15:40 - المصدر: عين العراق

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الأحد 1 أغسطس 2021 | 03:33 مساءً

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للمشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي..



كمبش يصل القاهرة

وصل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دول العالم الإسلامي.

وكان في استقبال رئيس الديوان في مطار القاهرة مفتي الجمهورية الشيخ شوقي علام وسفير العراق في مصر أحمد نايف الدليمي.

ويرافق كمبش في زيارته عدد من المديرين العامين في الديوان وعلماء الدين.

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