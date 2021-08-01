إنقاذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

2021/08/01 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت أطقم عدة سفن لمنظمات الإنقاذ البحري الخاصة مئات المهاجرين في وسط البحر المتوسط اليوم الأحد.

وقالت منظمات الإنقاذ إنه في ساعات الصباح الباكر، استقبلت سفينتا “أوشن فايكنغ” و”سي ووتش 3″ نحو 400 شخص في عملية استمرت لساعات.

وكان طاقما السفينتين قد أنقذا بالفعل أشخاصاً من أزمة في البحر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشارك القارب الشراعي “نادر” التابع لمنظمة “ريسكشيب” الألمانية في عملية الإنقاذ الأخيرة.

وبحسب منظمة “إس.أو.إس ميديتراني”، التي تدير أوشن فايكينغ، فقد تمت عملية الإنقاذ في المياه التونسية.

وكان المهاجرون على متن قارب خشبي متعدد الطوابق عندما جاءت سفن المنظمات الخيرية لمساعدتهم.

وبعد عمليات الإنقاذ السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان على متن سفينة أوشن فايكنغ وحدها ما يقرب من 450 شخصا.

ووصفت منظمة سي-ووتش، التي تتخذ من برلين مقراً لها، الوضع الحالي في البحر المتوسط بأنه “حرج للغاية”.

ومن سواحل ليبيا وتونس، يركب المهاجرون القوارب بشكل متكرر للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط.



ويعد الطريق خطيراً وغالباً ما تتعرض المراكب المكتظة في البحر للخطر.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، لقي 930 مهاجراً حتفهم في وسط البحر المتوسط هذا العام.

وتنتقد منظمات الإنقاذ الخاصة اعتراض خفر السواحل للمهاجرين بشكل متكرر وإعادتهم إلى ليبيا، على سبيل المثال، حيث يتعرضون للتهديد بالعنف.

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