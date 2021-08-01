وزير الخزانة يطالب بتخفيف عاجل لقيود السفر في بريطانيا

2021/08/01 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حث وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك على تخفيف قيود السفر في المملكة المتحدة، والتي قال إنها تضر بقطاع السياحة في البلاد والاقتصاد العام.

وكتب سوناك رسالة عن مخاوفه إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أن يناقش الوزراء إرشادات السفر في أغسطس (آب) هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز في تقرير.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن التقرير أن سوناك قال في الرسالة إن سياسة الحدود البريطانية لا تتماشى مع المنافسين الدوليين، ولم تستغل طرح اللقاح في البلاد.

وتلقى نحو 72% من البالغين في المملكة المتحدة التطعيم بالكامل ضد كورونا، كما حصل 88% على جرعة أولى على الأقل، وفقا للأرقام الحكومية.

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