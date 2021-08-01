القضاء يحصر شكاوى المرشحات عن الجرائم لدى مكاتب المحققين القضائيين

2021/08/01 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، صدور قرار من القضاء بحصرشكاوى المرشحات عن الجرائم لدى مكاتب المحققين القضائيين.

وقال الأمانة في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه إن "دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة عقدت اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بحضور ممثل مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي، وآڤا فائق، عضو هيئة الإعلام والاتصالات وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، لبحث ملف شكاوى المرشحات عن الجرائم.

ووفقاً للبيان بينت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، يسرى كريم محسن، التحديات التي تواجه المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة وخاصة في ما يتعلق بحمايتهن من التعرض للعنف والإساءة بمختلف أنواعها وضرورة اتخاذ الإجراءات الميسرة والفاعلة؛ لتقديم الشكاوى الخاصة بالمرشحات لدى مكاتب المحققين القضائيين في مقر محاكم التحقيق.

وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى بحسب البيان، استجابته السريعة بإصدار التوجيه الخاص بذلك، كما أكد ممثل مستشارية الأمن القومي استعداد المستشارية لتقديم الدعم للمرشحات في مجال الأمن والحماية.

وأكدت ممثلة هيئة الإعلام والاتصالات تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى المرشحات.

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