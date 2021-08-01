داعش يفجر ابراج كهرباء في خانقين

2021/08/01 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر ارهابيو داعش، ابراج الكهرباء، ما اسفر عن انقطاع الكهرباء التام في عدة نواحي تابعة لقضاء خانقين.وقال مصدر خاص لـPUKmedia اليوم الاحد: ان ارهابيي داعش فجروا ابراج كهرباء في محافظة ديالى، ما اسفر عن انقطاع الكهرباء التام في نواحي جلولاء والسعدية وقرتبة، موضحا، ان تلك المناطق تعاني انقطاع التيار الكهربائي منذ يومين.واضاف: ان فرق الصيانة تواصل مهامها الان لاصلاح الخط الناقل لايصال الكهرباء الى المواطنين، مشيرا الى ان العملية الارهابية ليست الاولى من نوعها للارهابيين باستهداف خطوط الكهرباء في ديالى. PUKmedia ترجمة‌

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