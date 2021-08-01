العراق: الفساد المالي والاختلاس يطالان مختبرات كورونا في هذه المحافظة

2021/08/01 | 15:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن ضبط حالة اختلاس لمواد تستخدم في فحص فايروس كورونا.

وأوضحت الدائرة، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (1 آب 2021)، أن عمليات ضبط نفذت بناء على مذكرات قضائية، أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مختبر الصحة العامة في دائرة صحة المحـافظة، تمـكن من ضبط موظفـين اثنين من العاملين في المختبر لقيامهما بعملية اختلاس".

وأضاف البيان، أن الموظفين الاثنين العاملان في مختبر الصحة العامة في دائرة صحة بابل قاما بعملية اختلاس لـ (8720 kit) تستعمَل في إجراء فحوصات فايروس كورونا.

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