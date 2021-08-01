شاهد دهشة المصور لحظة تحرك إعصار مخيف في بنسلفانيا

2021/08/01 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع فيديو رصدها عدد من الأشخاص لحظة تحرك إعصار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأظهرت مقاطع الفيديو تشكل سحب داكنة، فيما يبدو أنها مقدمة للإعصار.

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