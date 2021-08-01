الجراح العام للولايات المتحدة: لسنا بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لمحاربة متغير دلتا في الوقت الحالي

2021/08/01 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر البيانات الجديدة من شركة فايزر أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا الخاص بها يمكن أن تعزز "بقوة" الحماية ضد متغير دلتا، لكن الجراح العام للولايات المتحدة يحذر أي شخص يفكر في الحصول على جرعة معززة

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