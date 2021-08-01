مجلس القضاء يصدر توجيهاً بشأن مرشحات الانتخابات المقبلة

2021/08/01 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الاعلى، الاحد، توجيها يخص المرشحات للانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان: بغية تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة وحمايتها مما تتعرض له من إساءة بسبب ذلك، تنسب حصر الشكاوى التي تقدم عن تلك الجرائم لدى مكاتب المحققين القضائيين في مقر محاكم التحقيق، وأن يتم اشعار مستشارية الأمن القومي ودائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك.

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