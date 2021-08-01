الوثب العالي.. برشم يقتنص لقطر الذهبية الثانية في تاريخها الأولمبي

2021/08/01 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد اللاعب القطري معتز برشم الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالمشاركة مع منافسه الإيطالي غيمناركو تامبيري.

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