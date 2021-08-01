بغداد: 3 حالات غرق في دجلة خلال 24 ساعة!

2021/08/01 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتشلت مفارز الشرطة النهرية، ثلاث جثث قضت غرقاً في نهر دجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، في العاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر في النجدة النهرية لـ"ناس"، (1 آب 2021)، بأن "مفارزنا انتشلت 3 جثث قضت غرقاً في النهر، في حوادث منفصلة خلال يوم واحد فقط، في العاصمة بغداد"، مبينا أن "حالة الغرق الأولى تمثلت بإلقاء شخص نفسه للسباحة من على زورق صغير كان على متنه أربعة أشخاص، في منطقة العطيفية، ليغرق بعدها بلحظات ويفارق الحياة، حيث قامت مفارزنا بإخراج جثة الغريق، فيما قامت الشرطة بايداع الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن الزورق، التوقيف، بناءً على شكوى قدمت من والد الضحية".

وبيّن المصدر، أن "الحالة الثانية تمثلت بانتشال جثة غريق آخر من قبل الشرطة النهرية، لشخص يبلغ من العمر 21 عاماً، ضمن منطقة العطيفية ايضا".

وانتشلت مفارز الشرطة النهرية جثة ثالثة خلال المدة المذكورة، تعود لغريق ضمن ذات المنطقة، وتحديداً أسفل جسر الصرافية، وفق المصدر.

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