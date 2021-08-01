مبابي يتمسك بموقفه أمام تهديدات سان جيرمان

2021/08/01 | 16:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد مع سان جيرمان.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ اليوم شهر الحسم في خطته للتعاقد مع مبابي هذا الصيف.[…]

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