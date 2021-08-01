2021/08/01 | 16:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تلقي 45543 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اعداد الاصبابات جراء كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اعداد الاصبابات جراء كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).