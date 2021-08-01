2021/08/01 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 1 أغسطس 2021 | 03:56 مساءً | عدد القراءات : 23

عمليات كربلاء تنفذ عملية امنية هذه تفاصيلها

اعلنت قيادة عمليات كربلاء، الاحد، عن تنفيذها واجب مسح وتفتيش بالمحافظة استعداداً لشهر محرم الحرام.

وذكر بيان للقيادة "ضمن استعداداتها لشهر محرم الحرام، نفذت عمليات كربلاء المقدسة وبإشراف نائب قائد العمليات اللواء الدرع الركن مجيد حميد، ومن خلال لواء المغاوير، واجب بحث وتفتيش في قاطع جرف النصر منطقة الهوته.

واوضح البيان، ان نتج عن الواجب العثور على مقذوفات حربية مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي عُولجت موقعياً من قبل سرية هندسة ميدان القيادة.

ومن الجدير بالذكر أن قيادة عمليات كربلاء المقدسة تقوم بمجموعة من الإجراءات لتأمين مدينة كربلاء ومحيطها استعداداً لإحياء مراسم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام.

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