الصحة تسجل 9394 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/08/01 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 9394 اصابة بـ وباء كورونا و 7820 حالة شفاء اضافة الى وفاة 77 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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