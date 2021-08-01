العراق يسجل انخفاضا في اصابات كورونا

2021/08/01 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المختبرات سجلت 9394 اصابة جديدة، و 77 حالة وفاة […]

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