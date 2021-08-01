ضبط اختلاس كميات كبيرة من مادة فحص كورونا

2021/08/01 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الأحد، عن ضبط حالة اختلاس لمواد تستخدم في فحص فايروس كوروناوقالت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مختبر الصحة العامة في دائرة صحة المحـافظة، تمـكن من ضبط موظفـين اثنين من العاملين في المختبر، لقيامهما باختلاس (8720 kit) تستعمل في إجراء فحوصات فايروس كورونا.واضاف البيان: ان الفريق تمكن، في عملية ضبط منفصلة، من ضبط موظف في أحد المصارف الحكومية في ناحية الكفل، متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلم الرشوة من أحد المواطنين لقاء قيامه بتسليمه كتاب رفع الحجز عن عجلته في مديرية مرور بغداد، لافتا الى انه في عملية ثالثة، تم ضبط موظف في دائرة تنفيذ الصوب الصغير في الحلة لاستحصاله مبالغ جباية أكثر من المقرر قانونا، وأسفرت العملية عن ضبط مبالغ الرسوم التي بحوزته والتي كانت أكثر من المبالغ المثبتة في الوصولات المقطوعة.واكد انه تم تنظيم محاضر ضبط بالعمليات وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادتين (307 و339) من قانون العقوبات.PUKmedia عن اعلام الهيئة‌

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