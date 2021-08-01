مفوضية الانتخابات تمدد فترة التقديم كموظفي اقتراع

2021/08/01 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاحد، عن تمديد فترة استقبال طلبات العمل كموظفي اقتراع لمدة اسبوع.وقالت نبراس ابو سودة، مساعدة الناطق الاعلامي للمفوضية في تصريح خاص لـPUKmedia: ان المفوضية قررت استمرار استقبال طلبات للراغبين بالعمل كموظفي اقتراع ابتداء من يوم غد الاثنين ويستمر لمدة اسبوع.واضافت: ان القرار يأتي لفتح مجال لاكبر عدد من المتقدمين ومن ثم الاختبار الانسب.وكانت المفوضية قد بينت في تصريح سابق لـPUKmedia: ان الراغبين بالعمل كموظفي اقتراع لانتخابات عليهم الاسراع بالتقديم من خلال الاستمارة الالكترونية لغاية يوم 2021/8/1، عبر الرابط: http://37.98.225.237:9999/Public/Terms.aspxواضافت: ان المفوضية استلمت اكثر من 700 الف استمارة للعمل كموظفي اقتراع الا ان هناك استمارات غير مقدمة بالشكل صحيح، موضحة، ان الذين تقدموا كموظفي اقتراع ولم يسحبوا الاستمارة ولم يسلموها لمركز التسجيل عليهم الدخول مرة أخرى الى الرابط لسحب الاستمارة وتسليمها ورقياً الى أقرب مركز تسجيل من موقع سكنهم مع المستمسكات الثبوتية.وبينت، ان العدد المطلوب نحو 334 الف موظف اقتراع، مؤكدة ان الموفضية مازالت تستقبل الطلبات لحين انتهاء الموعد المحدد في الاول من اب، غير قابل للتجديد لحد الآن.PUKmedia خاص‌

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