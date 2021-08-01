بيان من الصحة عقب تسجيل ارتفاع بوفيات كورونا: تحذير من موجة رابعة أكثر خطورة

2021/08/01 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نسجل اليوم زيادة باعداد الوفيات وهذا التراجع البسيط بالاصابات حيث انه مازال في تزايد و لا نستند عليه لاننا مازلنا في مرحلة الخطر لم نتعداها الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية حيث اصبحت لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع العراقي والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات والاجراءات الوقائية على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في جميع بياناتها على مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة واستمرار عدم الالتزام والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات وبتضاعف ممكن ان تفوق القدره الاستيعابية للمؤسسات الصحية و انهاك الكوادر الطبية والصحية وكما من الممكن ان تعرض البلاد بموجة اخرى رابعة كما حدث في بعض بلدان العالم التي بالفعل دخلت بموجة رابعة اخطر من سابقتها ...



لذا نرجو تعاون الجميع بالالتزام بالاجراءات الوقائية والتسجيل على المنصات الالكترونية وان تعذر ذلك فمراجعة اقرب منفذ تلقيحي لغرض اخذ اللقاح حيث ان اللقاحات متوفرة وبكميات كافية في المنافذ التلقيحية في بغداد وجميع المحافظات

د.



ربى فلاح حسن / عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة

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