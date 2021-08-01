قطر تتقاسم ذهبية الوثب العالي مع ايطاليا

2021/08/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/احرز القطري معتز عيسى برشم ذهبية الوثب العالي مناصفة مع الايطالي جيانماركو تامبيري، اليوم الاحد ، في دورة طوكيو الاولمبية .ونجح برشم وتامبيري في تجاوز العارضة على ارتفاع 37 , 2 متر ا وفشلا في المحاولات الثلاث اللاحقة في اجتياز ارتفاع 39 , 2 متر ا " .ووافق برشم وتامبيري على عدم خوض محاولة فاصلة ليتقاسما ذهبية الفعالية " .يذكر ان هذه الذهبية هي الثانية لقطر والثالثة للعرب في اولمبياد طوكيو بعدما توج الرباع القطري فارس ابراهيم حسونة بالميدالية الذهبية امس في منافسات رفع الاثقال للرجال وزن 96 كيلو غراما./انتهى2

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