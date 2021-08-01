"استشهد بأبراهام لنكولن وأحداث الكابيتول".. تفاصيل لقاء قيس سعيد بصحافية أميركية

2021/08/01 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت الصحافية بصحيفة "نيويورك تايمز"، فيفيان يي، قصة سفرها إلى تونس واعتقالها من قبل الأمن قبل مقابلتها الرئيس قيس سعيد، وقالت إن وجودهم في القصر الرئاسي كان وكأنه مجرد "إكسسوارات".

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