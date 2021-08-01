القضاء الأعلى يوجه بحصر شكاوى المرشحات عن الجرائم لدى مكاتب المحققين

2021/08/01 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت دائرة تمكين المرأة العراقية اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحضور ممثل مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي، وآڤا فائق عضو هيئة الإعلام والاتصالات، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، لبحث ملف شكاوى المرشحات عن الجرائم.وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية يسرى كريم محسن، بحسب بيان تلقى …

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