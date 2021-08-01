الصحة تؤكد توفر لقاحات كورونا في بغداد والمحافظات

2021/08/01 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية في بغداد وعموم المحافظات.وأعلنت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، توفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومن مختلف المناشئ الرصينة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.وأشار الى وجود كميات كافية في منافذ التلقيح التابعة …

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