الصحة: تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر والنظام الصحي أصبح مهدداً

2021/08/01 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، بان تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، فيما حذرت من انهيار النظام الصحي في البلاد.وقال عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن في بيان: “نسجل اليوم زيادة باعداد الوفيات وهذا التراجع البسيط بالاصابات حيث انه مازال في تزايد ولا نستند عليه لاننا مازلنا في مرحلة الخطر […]

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