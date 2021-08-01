2021/08/01 | 17:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم فيها الطرف القاتل الاول على الانتحار بعد عملية القتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوادث منفصلة.. مقتل 3 أشخاص في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوادث منفصلة.. مقتل 3 أشخاص في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).