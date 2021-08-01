الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه لإقليم كردستان

2021/08/01 | 17:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث الذي يزور الإقليم بمناسبة انتهاء مهام عمله.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بارزاني أثنى على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كردستان، متمنياً …

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