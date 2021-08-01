2021/08/01 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكنت السلطات التركية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة لافتعال حريق في موقع قريب من ثكنة عسكرية في ولاية إزمير غربي البلاد.وقالت مصادر أمنية إن “مجهولين اثنين أضرما النار في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن إحباط محاولة افتعال حريق قرب ثكنة عسكرية غربي البلاد المركز الخبري الوطني.

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