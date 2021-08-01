2021/08/01 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ، اليوم الاحد، توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وذكرت المالية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية والسفير البريطاني يناقشان توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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