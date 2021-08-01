2021/08/01 | 17:21 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلق على زيادة الوفيات وانخفاض الاصابات اليومية بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/01 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلق على زيادة الوفيات وانخفاض الاصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلق على زيادة الوفيات وانخفاض الاصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).