الصحة العراقية تحذر: نظامنا بات مهددا.. ودعوة لهذه الجهات

2021/08/01 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة، الاحد، ان النظام الصحي العراقي أصبح مهدداً بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، داعية الجميع إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية وتلقي اللقاح.

وبحسب بيان لعضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، ربى حسن، (1 اب 2021): "نسجل اليوم زيادة باعداد الوفيات وهذا التراجع البسيط بالاصابات حيث انه مازال في تزايد و لا نستند عليه لاننا مازلنا في مرحلة الخطر لم نتعداها الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".

واضافت فلاح "حيث اصبحت لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع العراقي والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات والاجراءات الوقائية على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في جميع بياناتها على مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة واستمرار عدم الالتزام والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات وبتضاعف ممكن ان تفوق القدره الاستيعابية للمؤسسات الصحية و انهاك الكوادر الطبية والصحية".

واشارت الى انه "من الممكن ان تعرض البلاد بموجة اخرى رابعة كما حدث في بعض بلدان العالم التي بالفعل دخلت بموجة رابعة اخطر من سابقتها"، داعية الى "تعاون الجميع بالالتزام بالاجراءات الوقائية والتسجيل على المنصات الالكترونية وان تعذر ذلك فمراجعة اقرب منفذ تلقيحي لغرض اخذ اللقاح حيث ان اللقاحات متوفرة وبكميات كافية في المنافذ التلقيحية في بغداد وجميع المحافظات".

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