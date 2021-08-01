2021/08/01 | 17:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، اليوم الأحد، السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة بالبلاد.وأشار باكدميرلي في تغريدة عبر “تويتر”، إلى اندلاع 112 حريقاً في مناطق متفرقة من تركيا بين 28 تموز/ يوليو و1 آب/ أغسطس 2021.وأضاف، ان 107 حرائق تمت السيطرة عليها، ولا …

ظهرت المقالة تركيا تعلن السيطرة على 107 من حرائق الغابات من أصل 112 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن السيطرة على 107 من حرائق الغابات من أصل 112) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن السيطرة على 107 من حرائق الغابات من أصل 112) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).