قلق من السفر بظل كورونا مع أطفالك غير المطعمين؟ إليك الإجابة عن 6 أسئلة قد تشغل تفكيرك

2021/08/01 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لارتفاع حالات كورونا "كوفيد-19"، وعدم القدرة على تطعيم الأطفال الصغار، يشعر الكثير من الوالدين بالقلق بشأن سلامة السفر هذا الصيف.وإليك أجوبة لبعض الأسئلة التي تكون قد خطرت في بالك.

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