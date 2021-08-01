المالية تكشف عن تبنيها مجموعة من الخطط والبرامج المحفزة للاقتصاد الوطني

2021/08/01 | 17:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن تبنيها مجموعة من الخطط والبرامج المحفزة لاحداث تنمية شاملة للواقع الاقتصادي الراهن.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون والوفد المرافق له، وجرى اثناء اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين …

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