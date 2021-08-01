بذل 4 أيام من وقته.. قصة إرجاع 7 ملايين من سائق أجرة في الديوانية

2021/08/01 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

لم يدر أبو علي الذي يعمل سائق أجرة في الديوانية أنه سيعثر على مبلغ ضخم في سيارته، وسيلاقي المزيد من التعب من أجل إرجاعه لصاحبه.

ويقول ابو علي الساقي صاحب سيارة الاجرة في حديث خص به (بغداد اليوم) لم "يهدأ لي بال طيلة الايام الاربعة، ولم اترك وسيلة حتى اصل بها لصاحب المال كوني اوصلته للسوق وليس محل سكنه".

وأضاف: "كنت اجهل شخصه او عنوانه...



لكن بعد هذه الايام جاءني احد الاشخاص وقال إن رجلا يقول انه فقد مبلغا من المال بهذا القدر (سبعة ملايين دينار)"، متابعاً: :وفعلا تواصلنا وتأكدت من عائدية المبلغ له".

وأشار أبو علي الى أن "صاحب المال اقدم على مكافأتي ماليا ورفضت"، مبينا أنه "لم يقم بفضل وانما نفذ مايطلبه منه الدين والانسانية من حفظ الامانات وارجاعها لاصحابها".

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