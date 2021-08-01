الحرائق تلتهم مساحات واسعة من بساتين المقدادية في ديالى

2021/08/01 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلعت حرائق كبيرة في بساتين المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحرائق التهمت مساحات واسعة من بساتين / شوك الريم وبابلان / بضواحي المقدادية .وان فرق الدفاع المدني ، باسناد من الاهالي ، تمكنت من محاصرة النيران ومنعتها من الوصول الى الدور السكنية القريبة ".واضاف :"ان الحادث تسبب بخسائر مادية كبيرة دون وقوع اصابات بشرية"./انتهى

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