الشابندر يدعو الرئاسات الى مناقشات المقترحات السياسية للحد من عمليات التزوير المتوقعة في الانتخابات

2021/08/01 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا السياسي عزت الشابندر ، رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى الى تحمُّل مسؤولياتهم لمناقشة مقترحات الجهات السياسية للحدِّ من عمليات التزوير المُتوقَع حصولها في الانتخابات القادمة .وناشد الشابندر ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى تحمُّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية في المناقشة الجدية لجميع الآليات المقترحة من قبل العديد من الجهات السياسية للحدِّ من عمليات التزوير الكبرى المُتوقَع حصولها في الانتخابات القادمة "./انتهى5

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